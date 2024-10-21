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Эксперт рассказал об изменении цен на бензин с 1 ноября

Цена на АИ-95 с 1 ноября стартует с 59 рублей за литр.

В ноябре цены на топливо на автозаправочных станциях России продолжат свой октябрьский тренд на повышение, однако останутся в пределах допустимых значений. Об этом сообщил специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов. По его словам, стоимость самого популярного бензина АИ-92 начнется с отметки в 54 рубля за литр.

«Цена на самую популярную марку бензина с октановым числом 92 с 1 ноября стартует с отметки 54 рубля за литр. АИ-95, соответственно, с 59 рублей. Дизельное топливо — с 66 рублей 50 копеек за один литр», — уточнил Николай Вавилов, передает Life.ru.

Он уточнил, что в различных регионах страны наблюдается колебание розничных цен на топливо в пределах плюс-минус 5%. Такие различия обусловлены условиями доступности логистических маршрутов поставок, а также расстоянием до нефтеперерабатывающих заводов.

экономика
топливо