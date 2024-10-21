Эксперт рассказал об изменении цен на бензин с 1 ноября

В ноябре цены на топливо на автозаправочных станциях России продолжат свой октябрьский тренд на повышение, однако останутся в пределах допустимых значений. Об этом сообщил специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов. По его словам, стоимость самого популярного бензина АИ-92 начнется с отметки в 54 рубля за литр.