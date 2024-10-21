Во Владивостоке достроят уникальное аварийно-спасательное судно

Во Владивосток прибыло строящееся на «Амурском судостроительном заводе» (АСЗ, Комсомольск-на-Амуре) многофункциональное аварийно-спасательное судно мощностью 7 МВт «Керченский пролив», сообщает ИА PrimaMedia.
Переход судна на достроечную базу компании осуществлялся с помощью речных и морских буксиров.
«Технологическая операция по проводу судна из Малого Силинского озера в Амур и далее по реке и Японскому морю, длившаяся 22 дня, несмотря на штормовую погоду, прошла в полном соответствии с регламентом», — говорится в сообщении АСЗ.
Во Владивостоке будет проведена окончательная достройка судна, окраска и отделка, а также проведены испытания.
Строительство судна было начато более 10 лет назад.
Амурский судостроительный завод входит в АО «Объединенная судостроительная корпорация», ОСК, является управляющей организацией АО «Восточная верфь» (Владивосток).