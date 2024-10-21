Авиакомпанию S7 оштрафовали за нарушение прав пассажиров при задержке рейса в Новосибирск

По информации надзорного ведомства, инцидент произошел в июне этого года. Вылет рейса авиакомпании «Сибирь» из Иркутска в Новосибирск был задержан на 10 часов. Однако перевозчик не разместил ожидающих пассажиров в гостиницу, не предоставил им вовремя питание и тем самым нарушил действующее законодательство.