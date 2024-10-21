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Авиакомпанию S7 оштрафовали за нарушение прав пассажиров при задержке рейса в Новосибирск

Вылет самолета из Иркутска был отложен на 10 часов.

Источник: РИА "Новости"

Транспортная прокуратура привлекла к ответственности новосибирскую авиакомпанию S7 Airlines, которая не обеспечила пассажиров гостиницей и питанием во время длительного ожидания задержанного рейса в аэропорту Иркутска.

По информации надзорного ведомства, инцидент произошел в июне этого года. Вылет рейса авиакомпании «Сибирь» из Иркутска в Новосибирск был задержан на 10 часов. Однако перевозчик не разместил ожидающих пассажиров в гостиницу, не предоставил им вовремя питание и тем самым нарушил действующее законодательство.

— По инициативе транспортной прокуратуры компания-перевозчик привлечена к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) оказания населению услуг, совершенное повторно), с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей, — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Кроме того, сотрудники надзорного ведомства разъяснили работникам авиапредприятия правила предоставления услуг пассажирам во время ожидания рейса.

В начале октября авиарейс Владивосток — Новосибирск на сутки задержался из-за неисправности самолета авиакомпании S7 Airlines.

Иван ЛУДНОВ.

штрафы