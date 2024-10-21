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Банк в Новосибирске оштрафовали за навязчивые звонки в роддом

В Новосибирске оштрафовали банк за навязчивые звонки в родильный дом.

Источник: Сиб.фм

По данным Управления службы судебных приставов, сотрудник банка звонил на телефоны перинатального центра с целью возврата просроченной задолженности заемщицы.

«Между медсестрой и банком было заключено пять кредитных договоров, по которым у нее в разные периоды возникала просроченная задолженность. Чтобы взыскать долг, сотрудник кредитной организации напоминал о долгах по электронной почте, приходил по адресу проживания, звонил, писал SMS-сообщения и отправлял голосовые сообщения», — уточнили в ведомстве.

На номера перинатального центра от банка было сделано 117 звонков. При этом клиент банка не давала согласие на взаимодействия с третьими лицами.

В результате банк признали виновным в совершении административного правонарушения — его оштрафовали на сумму в размере 400 000 рублей.

Напомним, что мошенники из Новосибирской области обманули 40 человек на 46 млн руб.

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