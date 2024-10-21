Банк в Новосибирске оштрафовали за навязчивые звонки в роддом

«Между медсестрой и банком было заключено пять кредитных договоров, по которым у нее в разные периоды возникала просроченная задолженность. Чтобы взыскать долг, сотрудник кредитной организации напоминал о долгах по электронной почте, приходил по адресу проживания, звонил, писал SMS-сообщения и отправлял голосовые сообщения», — уточнили в ведомстве.