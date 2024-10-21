РБК: ключевая ставка ЦБ РФ может вернуться к историческому максимуму

Совет директоров Центрального банка России на заседании 25 октября примет решение увеличить ключевую ставку с 19 до 20%. Такое мнение выразило большее число аналитиков крупных российских банков и инвестиционных компаний, опрошенных РБК.
Ожидаемое повышение на 100 базисных пунктов прогнозирует 24 из 30 экспертов. Остальные шесть аналитиков считают, что ЦБ может выбрать шаг на 200 базисных пунктов, что приведет к увеличению ставки до 21%.
Некоторые специалисты также упомянули вариант, в котором ставка может быть поднята до 22%. Вариант с сохранением текущей ставки будет рассмотрен, но не будет приоритетным, полагает главный экономист компании «Эксперт РА» Антон Табах.
Ранее сообщалось, что на этой неделе ЦБ РФ планирует принять решение по ключевой ставке. При этом планируется проанализировать влияние на прогноз регулятора поступающих новых данных.