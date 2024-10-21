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В минтрансе Самарской области назвали новые сроки строительства Северного шоссе

Проектирование Северного шоссе под Самарой завершат в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, когда могут завершить строительство четвертого этапа Северного шоссе под Самарой. Об этом рассказала пресс-служба министерства транспорта Самарской области в ответ на обращение граждан в соцсетях.

— В настоящее время проектирование ведется и будет завершено в 2025 году, — уточнили в ведомстве.

Ранее проектирование обещали завершить в ноябре 2024 года. Но у проектной организации возникли проблемы с получением техусловий от сетевых организаций. С подрядчиком обещают провести претензионную работу. Что касается строительства самой дороги, то вопрос его начала обсудят, когда будет готов проект и появится финансирование.

Четвертый этап Северного шоссе — это участок дороги протяженностью около 1,8 километров. Он будет начинаться от пересечения с улицей Владимира Середавина, а заканчиваться — соединением с магистралью «Центральная».