В минтрансе Самарской области назвали новые сроки строительства Северного шоссе

Ранее проектирование обещали завершить в ноябре 2024 года. Но у проектной организации возникли проблемы с получением техусловий от сетевых организаций. С подрядчиком обещают провести претензионную работу. Что касается строительства самой дороги, то вопрос его начала обсудят, когда будет готов проект и появится финансирование.