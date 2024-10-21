Челябинская область на 38 месте в рейтинге регионов РФ по доходам населения

Возглавили рейтинг Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, замыкают список Ингушетия и Карачаево-Черкесская Республика.
Согласно официальной статистике, во втором квартале 2024 года среднедушевые доходы населения в России оставались на уровне 58,2 тыс. рублей в месяц, что на 8,4 тыс. рублей выше результата во втором квартале прошлого года. В реальном выражении доходы населения выросли за этот период на 7,7%. При этом уровень доходов в России достаточно сильно отличается в региональном разрезе.
На Южном Урале соотношение доходов населения и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг составляет 2,27%, среднедушевые доходы населения во II квартале 2024 года — 44,9 тыс. рублей в месяц, это на 7,2% больше относительно II квартала 2023-го.
Для сравнения: в Ямало-Ненецком автономном круге соотношение среднедушевых доходов и стоимости фиксированного набора находится на уровне 6,03. При этом по абсолютным средним доходам с результатом 156,2 тыс. рублей в месяц ЯНАО тоже располагается на первой строчке.
Также десятку лидеров рейтинга по отношению доходов к стоимости фиксированного набора входят следующие регионы: Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, Москва, Магаданская область, Сахалинская область, Санкт-Петербург, Мурманская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Республика Татарстан.
Многие южные регионы как «противовес» лидирующим северным субъектам РФ расположились в нижней части рейтинга. Самое низкое соотношение доходов и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг в текущем рейтинге отмечается в Республике Ингушетия — 1,19, где средний душевой доход составляет 23,3 тысячи рублей (рост за год в реальном выражении на 1,4%), говорят авторы исследования.