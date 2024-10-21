Челябинская область на 38 месте в рейтинге регионов РФ по доходам населения

Согласно официальной статистике, во втором квартале 2024 года среднедушевые доходы населения в России оставались на уровне 58,2 тыс. рублей в месяц, что на 8,4 тыс. рублей выше результата во втором квартале прошлого года. В реальном выражении доходы населения выросли за этот период на 7,7%. При этом уровень доходов в России достаточно сильно отличается в региональном разрезе.