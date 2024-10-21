В Волгоградской области подготовили изменения в программу капитального ремонта

Из списка на капремонт вычеркнули 13 домов. Все их ранее признали аварийными, МКД подлежат реконструкции или сносу. 11 из них расположены в Волгограде:
- ул. Удмуртская, 81;
- ул. им. Дзержинского, 25;
- ул. Ополченская, 65;
- ул. им. В. И. Ленина (тер. раб. пос. Гумрак), 3;
- ул. Армавирская, 13а;
- пер. Печатный, 9;
- ул. Таращанцев, 56;
- пр. Столетова, 1;
- тер. пос. им. Саши Чекалина, 64;
- ул. им. В. И. Ленина (тер. раб. пос. Гумрак), 5;
- ул. им. Валентины Терешковой (тер. раб. пос. Горьковский), 22.
Еще два здания находятся по адресам ул. Космонавтов, 12 в Волжском и ул. Ленина, 6а в пос. Ерзовка. Жильцы вышеперечисленных домов получат новую недвижимость.
Кроме того, в программу капремонта дополнительно включили 79 МКД. Они были введены в эксплуатацию в течение последних двух лет.
Расширен и перечень работ. В некоторых домах Михайловки и Волжского заменят систему тепло- и водоснабжения, отремонтируют лифты и системы водоотведения. После оценки состояния зданий в 14 волгоградских и 3 МКД города-спутника предложили не обновлять подвалы.
Напомним, программа капремонта начала действовать в 2014 году. За это время привели в порядок более 2,7 тысячи многоквартирных домов.