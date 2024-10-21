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В Волгоградской области подготовили изменения в программу капитального ремонта

Инициативу представил региональный комитет жилищно-коммунального хозяйства.

Из списка на капремонт вычеркнули 13 домов. Все их ранее признали аварийными, МКД подлежат реконструкции или сносу. 11 из них расположены в Волгограде:

  • ул. Удмуртская, 81;
  • ул. им. Дзержинского, 25;
  • ул. Ополченская, 65;
  • ул. им. В. И. Ленина (тер. раб. пос. Гумрак), 3;
  • ул. Армавирская, 13а;
  • пер. Печатный, 9;
  • ул. Таращанцев, 56;
  • пр. Столетова, 1;
  • тер. пос. им. Саши Чекалина, 64;
  • ул. им. В. И. Ленина (тер. раб. пос. Гумрак), 5;
  • ул. им. Валентины Терешковой (тер. раб. пос. Горьковский), 22.

Еще два здания находятся по адресам ул. Космонавтов, 12 в Волжском и ул. Ленина, 6а в пос. Ерзовка. Жильцы вышеперечисленных домов получат новую недвижимость.

Кроме того, в программу капремонта дополнительно включили 79 МКД. Они были введены в эксплуатацию в течение последних двух лет.

Расширен и перечень работ. В некоторых домах Михайловки и Волжского заменят систему тепло- и водоснабжения, отремонтируют лифты и системы водоотведения. После оценки состояния зданий в 14 волгоградских и 3 МКД города-спутника предложили не обновлять подвалы.

Напомним, программа капремонта начала действовать в 2014 году. За это время привели в порядок более 2,7 тысячи многоквартирных домов.

ЖКХ