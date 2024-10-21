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Дмитрий Демешин: «Спрос на продукцию Хабаровского края продолжает расти»

Рост промышленности в регионе выше, чем по стране.

Источник: Комсомольская правда

Хабаровский край показывает уверенные темпы роста промышленности, которые заметно опережают общероссийские показатели. Регион развивает перерабатывающую промышленность и наращивает инвестиции в ключевые отрасли. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Промышленный рост в Хабаровском крае составил 3,8 процента, что в 1,5 раза превышает средние показатели по стране. Обрабатывающая промышленность выросла более чем на 75 процентов.

«В крае активно развиваются золотодобыча, переработка леса и рыбы. Также планируется открытие аффинажного завода на Дальнем Востоке. Внутренний спрос на хабаровскую продукцию, в частности на рыбу, продолжает расти», — рассказал Дмитрий Демешин.

Для поддержки местных производителей будут развиваться механизмы реализации через розничные сети, которые уже пользуются популярностью среди населения края.