Подешевеет ли доллар и до какой отметки вырастет биткоин. Прогноз по валютам и крипте

На прошлой неделе доллар перешагивал отметку в 3,3 рубля, но к пятнице подешевел и торговался чуть выше 3,29. В свою очередь биткоин к выходным заметно подорожал, превысив $68 тыс. Изменится ли ситуация в ближайшие дни, Office Life спросил у экспертов по валютам и крипте.
Что с курсами валют?
Финансовый аналитик Александр Шкут обращает внимание, что курс белорусского рубля на прошлой неделе прекратил свое снижение и стабилизировался. В ближайшее время, если не произойдут какие-то экстраординарные события, рубль будет торговаться в рамках диапазона, в котором он находился в последние недели.
Одно из событий, которое может существенно повлиять на этой неделе на курсообразование, это решение FATF 22 октября по возможному включению России в черный или серый список стран. Включение в черный список очень маловероятно, скорее всего, такой сценарий не реализуется. Однако возможно включение России в серый список, что приведет к затруднению проведения банковских транзакций, в первую очередь по импорту. При таком сценарии возможно существенное краткосрочное укрепление как российского, так и белорусского рубля, поскольку импортерам будет сложнее тратить валюту.
А что с крипторынком?
Аналитик futureby.info Евгений Глинский говорит, что цена биткоина преодолела важный уровень $68 тыс. Сейчас она находится в области большого скопления линий сопротивления. И главной из них является верхняя грань нисходящего торгового канала, в котором биткоин торгуется уже 8 месяцев.
На прошлой неделе ETF на биткоин привлекли более $2 млрд. В то же время компания Tesla перевела свои биткоины на другие кошельки, Илон Маск не комментирует, почему это было сделано. Но если биткоины переведут на какую-либо криптобиржу, это может привести к их распродаже. С технической точки зрения биткоин оказался на развилке, возможно, формируется графическая фигура «начальная диагональ». Сейчас цена биткоина находится в верхней части этой фигуры, а также в верхней части нисходящего торгового канала. Индикатор RSI (индекс относительной силы) на таймфрейме одного дня близок к зоне перекупленности, но еще не зашел в нее. А скользящие линии индикатора MACD, который определяет силу тренда и дает сигнал к развороту, на таймфрейме одной недели пересеклись в сторону роста либо бокового движения.
Эксперт также советует обратить внимание на схожесть движения биткоина с тем, что было в начале февраля 2024 года, когда примерно из подобного фрактала цена поднялась выше сопротивления $43 тыс. и продолжила рост в сторону нового исторического максимума. Из этого следует, что часть факторов за то, чтобы рост продолжился с текущих отметок, но часть говорит о предстоящей коррекции, после которой биткоин продолжит рост в сторону $74 тыс., $80 тыс. и даже $100 тыс.