Подешевеет ли доллар и до какой отметки вырастет биткоин. Прогноз по валютам и крипте

На прошлой неделе ETF на биткоин привлекли более $2 млрд. В то же время компания Tesla перевела свои биткоины на другие кошельки, Илон Маск не комментирует, почему это было сделано. Но если биткоины переведут на какую-либо криптобиржу, это может привести к их распродаже. С технической точки зрения биткоин оказался на развилке, возможно, формируется графическая фигура «начальная диагональ». Сейчас цена биткоина находится в верхней части этой фигуры, а также в верхней части нисходящего торгового канала. Индикатор RSI (индекс относительной силы) на таймфрейме одного дня близок к зоне перекупленности, но еще не зашел в нее. А скользящие линии индикатора MACD, который определяет силу тренда и дает сигнал к развороту, на таймфрейме одной недели пересеклись в сторону роста либо бокового движения.