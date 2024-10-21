Больше 460 млн рублей выделит Правительство РФ на обновление Минного городка во Владивостоке

Правительство России выделит более 3,2 миллиарда рублей на развитие дальневосточной инфраструктуры в разных региона округа. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Субсидии на реализацию планов социального развития среди дальневосточных регионов получат Приморский, Хабаровский край и Магаданская область. Так, в Приморье направят 462,7 миллиона рублей на модернизацию парка Минного городска, который находится во Владивостоке.
Суммарно проект по обновлению парка оценили почти в семь миллиардов рублей, работы проведут в несколько очередей.
Первая очередь, когда появятся «коммерческие» объекты, стартует уже в сентябре. К 2025 году планируется закончить с гастропроменадом, рекреационными зонами, парком аттракционов, динопарком, парковкой.
Вторая очередь работ завершится к 2026 году. Тогда специалисты доделают общественную зону парка, то есть благоустроят все пешеходные дорожки и возведут арт-объекты. Основная часть озеленения также перенесена на это время. Подробнее ознакомиться с проектом можно в отдельном материале «КП».