Больше 460 млн рублей выделит Правительство РФ на обновление Минного городка во Владивостоке

Вторая очередь работ завершится к 2026 году. Тогда специалисты доделают общественную зону парка, то есть благоустроят все пешеходные дорожки и возведут арт-объекты. Основная часть озеленения также перенесена на это время. Подробнее ознакомиться с проектом можно в отдельном материале «КП».