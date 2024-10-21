Дефицит поваров растет в Свердловской области

В Свердловской области продолжает расти спрос на поваров, пекарей и кондитеров. По данным одной из онлайн-платформ по поиску работы и сотрудников, на одну такую вакансию на Среднем Урале приходится всего 0,7 резюме при норме от 4,0 (в целом по России этот показатель находится на уровне 1,1 резюме на вакансию).