На одном из объектов культурного наследия во Владивостоке незаконно открыли кафе

Напомним, прокуратура Ленинского района Владивостока добилась судебного решения о демонтаже участка водопровода, установленного с нарушениями законодательства на территории объекта культурного наследия — Народного дома имени А. С. Пушкина. Иск против застройщика был подан после выявления того, что трубопровод, проложенный в 2014 году, нарушает условия размещения, композицию и архитектурную целостность объекта наследия. Кроме того, линейное сооружение до сих пор не поставлено на учет и установлено без заглубления.

