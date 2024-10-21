На одном из объектов культурного наследия во Владивостоке незаконно открыли кафе

Объект культурного наследия «Пороховой погреб П4 “Шкотовский” на улице Верхнепортовая, 68Б во Владивостоке был незаконно занят предпринимателем, который организовал там кафе, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
Деятельность мужчины, занявшего помещение площадью около 500 квадратных метров и привлекшего сотрудников, оставалась незамеченной до проверки, проведенной прокуратурой Фрунзенского района Владивостока в сотрудничестве с добровольческим отрядом «Тигр-правопорядок» и УВД по Владивостоку.
Во время визита представители надзорных органов обнаружили пять незаконных мигрантов среди посетителей кафе, которые были доставлены в отделение полиции для дальнейшего решения вопроса о привлечении к ответственности и выдворении из страны. Кроме того, в заведении была организована незаконная продажа алкоголя без соответствующей лицензии, изъято семь ящиков крепких алкогольных напитков. В довершение ко всему, в кафе выявлено нарушение санитарных норм в процессе приготовления пищи.
Сейчас помещение, где размещалось кафе, опечатано. Решается вопрос о привлечении предпринимателя к ответственности за незаконное использование здания, а также за антисанитарные условия в кухне, которые были задокументированы в ходе проверки.
Прокуратура продолжает контролировать ситуацию, чтобы обеспечить сохранность культурного объекта.
Напомним, прокуратура Ленинского района Владивостока добилась судебного решения о демонтаже участка водопровода, установленного с нарушениями законодательства на территории объекта культурного наследия — Народного дома имени А. С. Пушкина. Иск против застройщика был подан после выявления того, что трубопровод, проложенный в 2014 году, нарушает условия размещения, композицию и архитектурную целостность объекта наследия. Кроме того, линейное сооружение до сих пор не поставлено на учет и установлено без заглубления.