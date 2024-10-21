Татарстан вернулся в топ-10 регионов России по доходам населения

Лидером рейтинга традиционно стал Ямало-Ненецкий автономный округ (среднедушевые доходы — 156,2 тыс. рублей в месяц, их соотношение с потребительским набором — 6,03). На второй и третьей позициях разместились Ненецкий и Чукотский автономные округа.