Аналитик Васильев: ЦБ 25 октября скорее всего повысит ключевую ставку до 20%

ЦБ 25 октября с большой долей вероятности повысит ключевую ставку до 20%. Такой прогноз «Газете.Ru» дали шесть опрошенных экономистов из девяти. Увеличение ключевой ставки скажется на вкладах и кредитах. Ставки по депозитам вырастут до 20−23%, по потребительским кредитам — до 30−40%, а по ипотеке — до 15−20%, уверены эксперты. В то же время решение ЦБ не повлияет на курс рубля в ближайшее время, но будет способствовать его укреплению в среднесрочной перспективе.
Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил «Газете.Ru», что ЦБ с большой долей вероятности будет выбирать между вариантами 20% и 21%. По мнению аналитика, регулятор остановится на 20% и оставит финансовому рынку сигнал о готовности повысить ключевую ставку в декабре и феврале. Этот прогноз поддержали еще пять экономистов. Два эксперта не исключили увеличения ключевой ставки до 21%, а один — только до 19,5%.
Почему ЦБ повысит ставку.
ЦБ в сентябре давал сигнал о том, что Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. По словам Васильева, эта формулировка означает, что ключевая ставка в октябре с высокой вероятностью вырастет.
Аналитик назвал четыре фактора в пользу такого решения:
1.~Последние данные по инфляции говорят о том, что темпы роста цен не замедляются, несмотря на текущую ключевую ставку 19%~. Сезонно скорректированная инфляция, по оценке регулятора, в сентябре выросла до 9,8% с 7,5% в августе. Базовая инфляция выросла до 9,1% после 7,7% в августе.
2.~Темпы роста цен существенно выше прогноза ЦБ по инфляции на конец этого года в 6,5−7% и на конец следующего года в 4−4,5%~. Поэтому Банк России, вероятно, выберет более высокую траекторию ключевой ставки, чем ожидалось ранее.
3.~Сильные проинфляционные факторы остаются, и они удерживают цены высокими~. Текущей жесткости денежно-кредитных условий недостаточно, поэтому Банк России продолжит повышать ключевую ставку.
Один из главных факторов высокой инфляции — это по-прежнему крайне дефицитный рынок труда и, как следствие, быстрый рост зарплат, который опережает производительность труда. Росстат сообщал, что безработица в августе третий месяц подряд осталась на историческом минимуме в 2,4%.
Рост зарплат в июле снова ускорился до 18% в годовом выражении после 15,3% в июне. Граждане больше зарабатывают и больше тратят, предложение товаров и услуг не успевает за спросом, что выливается в повышенный рост цен.
Объявленные параметры бюджета на 2024−2025 годы также являются проинфляционными. Дефицит бюджета этого года увеличен на 1,5 трлн рублей, а тарифы ЖКХ в 2025 году вырастут почти на 12% против 6% в предыдущем плане. Кроме этого, проинфляционным фактором выступает текущее ослабление рубля. За минувшие полтора месяца рубль ослаб к юаню на 15%.
И 4-й фактор: ~инфляционные ожидания населения в октябре выросли до 13,4% с 12,5% в сентябре~. Это максимальные уровни с декабря 2023 года.
«Инфляция последнее время находится в коридоре 6−8% с сезонной корректировкой. Предельная реальная ставка получается уже сейчас не менее 11%, а средняя не меньше 8%. В целом, реальные ставки в 10% в течение 12 месяцев способны вернуть инфляцию к цели ЦБ — 4%, но есть проблема: индексация тарифов ЖКХ и естественных монополий с учетом роста утильсбора будет давать 1,5−2 процентных пункта (п. п) к инфляции следующего года», — отметил главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.
Васильев ожидает, что инфляция будет замедляться до 7,8% к концу этого года и до 5,5% к концу следующего года, а риски смещены в сторону более высоких значений инфляции.
«ЦБ предпочтет растянуть цикл повышения ключевой ставки, чтобы не было преждевременного смягчения финансовых условий. Банк России по итогам заседания 25 октября оставит сигнал о готовности повысить ключевую ставку на ближайших заседаниях. В декабре и феврале ЦБ поднимет ключевую ставку до 22%. В базовом сценарии высокая ключевая ставка поможет охладить внутренний спрос и замедлить инфляцию до 5,5% к концу 2025 года. А ставка 22% будет пиком в этом цикле ужесточения денежно-кредитной политики. В середине 2025 года ЦБ может приступить к снижению ставки — до 17% к концу следующего года», — спрогнозировал Васильев.
В рисковом сценарии аналитик допустил, что ЦБ может не снизить ключевую ставку в 2025 году, а при необходимости — установить ее выше 22%.
«Банку России нужно приводить инфляцию уже не к 4%, а к 2% в течение пяти кварталов. Для компенсации дополнительных 2 п. п. требуется дополнительное повышение ключевой ставки еще на 3−4 п. п., исходя из лагов действия денежно-кредитной политики. Но сейчас стоимость денег на российском финансовом рынке сильно выше, чем “ключевая +1−2 п. п.”. Деньги стоят примерно “ключевая +4 п. п.”, то есть столько, сколько бы они стоили при ставке 21%», — заявил Федоров.
Поэтому экономист считает, что сейчас ЦБ нет необходимости спешить с сильным подъемом ставки — пристальное внимание будет уделяться статистике за сентябрь и октябрь. Ряд индикаторов, по его словам, уже говорят о развороте в экономике. Во-первых, индекс деловой активности в производственном секторе PMI в сентябре опустился ниже 50 пунктов — это означает замедление активности. Во-вторых, динамика вакансий по HH в месячном выражении находится в минусе три месяца подряд. В-третьих, рост зарплат россиян постепенно замедляется.
В то же время главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов в беседе с «Газетой.Ru» допустил, что большая часть поступивших статистических данных склонит ЦБ к более решительному шагу, и повышение ключевой ставки до 21% более вероятный сценарий.
Что будет с вкладами.
При повышении ключевой ставки на сопоставимую величину увеличиваются ставки по вкладам. Сейчас они составляют 19−22% годовых и выше при официальной инфляции в 6−8% год к году.
«Часть банков подняли ставки по вкладам до 21−21,5%. Некоторые финансовые организации ждут решения ЦБ, и после этого будут поднимать ставки по вкладам. Также возможно, что с учетом решения ЦБ некоторые банки, уже принявшие решения о повышении, в последние дни октября еще дополнительно увеличат ставки по вкладам (особенно по тем, что будут открываться на период 100−400 дней). Как только ЦБ начнет посылать сигналы о завершении цикла ужесточения денежно-кредитной политики, банки приступят к сокращению периода, на который можно открыть вклад под высокий процент. Сейчас хорошая возможность открыть депозит на три года под большую ставку», — пояснил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
Он добавил, что ставки по накопительным вкладам также уже растут: как правило, выгодные предложения (до 22% годовых) действуют первые два-три месяца либо для новых клиентов, либо при первом открытии такого счета.
Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко ожидает роста ставок по вкладам еще на 0,5−1 процентный пункт в течение двух-трех недель и преимущественно для новых клиентов.
Начальник аналитического управления Банка ЗЕНИТ Владимир Евстифеев сообщил «Газете.Ru», что повышение ключевой ставки до 20% уже учтено текущими ставки по банковским вкладам. Если ЦБ ужесточит прогнозный диапазон по ключевой ставке на конец 2024-го и на 2025 год, это может стать поводом для дальнейшего повышения ставок по банковским вкладам, особенно в средне- и долгосрочном сегментах, добавил аналитик.
«В ближайшие месяцы ставки по вкладам будут находиться на своих максимальных уровнях. Период высоких ставок продлится долго. В целом, мы считаем, что открывать депозит сейчас выгодно. У россиян есть возможность зафиксировать реальные положительные ставки на длительный срок. Начало снижения ставок по депозитам мы ожидаем в первом полугодии 2025 года», — подчеркнул Васильев.
Что будет с кредитами.
При повышении ключевой ставки на сопоставимую величину увеличиваются ставки по кредитам. По мнению Балынина, в случае повышения ключевой ставки до 20% ставки по потребкредитам и ипотеке вырастут на 1 процентный пункт.
Старший научный сотрудник Центра изучения проблем центральных банков ИПЭИ Президентской академии Юрий Перевышин в беседе с «Газетой.Ru» допустил, что ставки по необеспеченным потребительским кредитам будут на уровне 30−40%, а по рыночным ипотечным кредитам — останутся выше 20%. Кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Гордиенко ожидает, что ставки по потребкредитам после решения составят 25%, по рыночной ипотеке — 15−18%. Гордиенко добавил, что установившиеся ставки по ипотеке уже являются запретительными, неподъемными для заемщиков.
«В текущих условиях увеличение долговой нагрузки является нецелесообразным для россиян: при данных ставках использование кредитных ресурсов для покупки товаров долговременного пользования и недвижимости невыгодно. Эти покупки лучше отложить до периода снижения кредитных ставок, который начнется во второй половине 2025 года», — посоветовал Перевышин.
По оценке Федорова, кредитование россиян продолжает замедляться. По итогам сентября-октября экономист ожидает сокращения портфеля кредитов физлицам.
Что будет с курсом рубля.
По мнению Васильева, решение ЦБ в моменте не скажется значительно на курсе рубля, но высокая ключевая ставка продолжит оказывать среднесрочную поддержку российской валюте.
По оценке аналитика, в ближайшие недели курс рубля будет стабильным: юань будет стоить 13,3−13,8 рубля, доллар — 95−99 рублей, евро — 104−108 рублей. Старший экономист Инвестиционного Банка Синара Сергей Коныгин до конца года ожидает доллар по 93−95 рублей, а юань — по 13,5 рубля.
«Видимой ретрансляции в курс рубля в связи с повышением уровня ключевой ставки не произойдет. Влияние ключевой ставки на курс рубля является реально видимым исключительно в случае финансовой паники», — отметил Балынин.
Перевышин согласился, что решение Банка России не окажет существенного влияния на курс рубля из-за ограничений на потоки капитала. По словам экономиста, повышение ключевой ставки в текущих условиях воздействует на курс рубля через сокращение импорта, но этот процесс растянут во времени, и мгновенного эффекта повышения ставки на курс не будет.
«Курс рубля сейчас находится под давлением из-за проблем с платежами и сокращения предложения иностранной валюты на фоне роста доли рубля в расчетах. Это основная причина доллара по 96 рублей сейчас. Курс рубля имеет шансы немного укрепиться. В целом, текущее движение курса не является критическим. Правительство РФ, скорее всего, не будет вмешиваться в курсообразование», — заключил Федоров.