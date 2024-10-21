Мэрия Самары получила предложения инвесторов о поставке новых трамваев

Представители МП попросили предоставить субсидию в размере 5 млрд рублей, в том числе в 2024 году — 1,84 млрд, в 2025 году — 1,5 млрд, в 2026 году — 1,66 млрд. При этом мэрия была готова выделить 6 млрд рублей.