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Иркутский авиазавод будет выпускать ежегодно 36 самолетов МС-21

Иркутский авиазавод готовят к запуску серийного производства самолета МС-21. Ход работ по модернизации предприятия был представлен первому заместителю председателя правительства Российской Федерации Денису Мантурову и первому заместителю председателя Совета Федерации Андрею Яцкину. Вместе с ними иркутский авиазавод посетили губернатор региона Игорь Кобзев, спикер Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников.

Источник: ТК Город

По словам генерального директора ПАО «Яковлев» Андрея Богинского, в год планируется выпускать 36 самолетов МС-21. Для модернизации производственных мощностей завода будет приобретено больше 400 единиц оборудования. Кроме того, уже построены новый ангар для наземной отработки и кастомизации МС-21, корпус для инженерных служб, а также новый цех окончательной сборки военной техники. Ведется строительство цеха гальванических покрытий, цеха механосборочного производства и ангара для наземной аэродромной техники.

— В ближайшее время планируется начало строительства второй очереди логистического комплекса. Данный проект имеет особую важность, поскольку Иркутский авиационный завод становится важным авиастроительным центром, куда будут доставляться комплектующие и агрегаты со всей страны, — отметил Андрей Богинский.

По мнению Дениса Мантурова, в развитии производственной площадки важную роль будет играть взаимодействие с регионом: «Наращивание мощностей предприятия под целевой показатель должно быть подкреплено соответствующим развитием социальной и транспортной инфраструктуры Иркутска и области».