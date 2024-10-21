Иркутский авиазавод будет выпускать ежегодно 36 самолетов МС-21

По словам генерального директора ПАО «Яковлев» Андрея Богинского, в год планируется выпускать 36 самолетов МС-21. Для модернизации производственных мощностей завода будет приобретено больше 400 единиц оборудования. Кроме того, уже построены новый ангар для наземной отработки и кастомизации МС-21, корпус для инженерных служб, а также новый цех окончательной сборки военной техники. Ведется строительство цеха гальванических покрытий, цеха механосборочного производства и ангара для наземной аэродромной техники.
— В ближайшее время планируется начало строительства второй очереди логистического комплекса. Данный проект имеет особую важность, поскольку Иркутский авиационный завод становится важным авиастроительным центром, куда будут доставляться комплектующие и агрегаты со всей страны, — отметил Андрей Богинский.
По мнению Дениса Мантурова, в развитии производственной площадки важную роль будет играть взаимодействие с регионом: «Наращивание мощностей предприятия под целевой показатель должно быть подкреплено соответствующим развитием социальной и транспортной инфраструктуры Иркутска и области».