Какова ситуация рынка занятости в Омске и как найти сейчас работу?

Но для людей, которые ищут новые карьерные пути, появляются новые шансы найти интересную работу в разных сферах. Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы», расскажет, какие возможности перед кандидатами открываются на рынке занятости в Омске.
В каких сферах наблюдается кадровый голод? Что готовы предложить работодатели?
Ситуация на современном рынке труда такова: постоянный рост количества вакансий при минимальном уровне безработицы. По данным исследования «Авито Работы», в III квартале 2024 года спрос на кадры в Омске вырос на 17% по сравнению с этим же периодом прошлого года.
«В таких условиях соискатели могут выбирать из большого числа вакансий практически во всех сферах, при этом работодателям приходится активно конкурировать за кандидатов», — отметил Роман Губанов.
Сферы, где требуется большое количество работников, характерны для всей страны: строительство, транспорт и логистика, продажи. Для решения вопроса нехватки кадров компании готовы предоставить подходящие для кандидатов условия и расширить границы найма.
Компании стремятся привлечь и удержать сотрудников с помощью льгот и бонусов. По данным опроса «Авито Работы», в топ-5 самых популярных входят:
премии за выслугу лет; дополнительные выходные и отпускные дни; обучение за счёт компании; полисы ДМС; премии за достижения.
Помимо этого, работодатели расширяют бонусные программы: пенсионное страхование, абонементы в спортзал, путёвки, скидки, бесплатное питание и служебный транспорт.
«Для людей также важно иметь возможность выбрать разные форматы графика. Соискатели обращают внимание на наличие карьерных перспектив и развития, обучения и повышения квалификации за счёт работодателя», — дополнил Роман Губанов.
Какие тренды появились на современном рынке занятости?
Чтобы привлечь новые кадры, работодатели продолжают повышать предложения по зарплате: в Омске в III квартале средняя предлагаемая зарплата в вакансиях для новых сотрудников достигла 64 868 рублей в месяц — за последний год показатель увеличился на 16%. Но зарплатная гонка замедляется, и компании всё чаще применяют другие методы для привлечения и удержания персонала. К ним можно отнести:
Расширение границ найма и обучение на рабочем месте. Компании готовы принять и обучить студентов, людей пенсионного возраста, матерей в декрете и кандидатов без опыта. Так компании получают сотрудников, чьи навыки наилучшим образом отвечают запросам бизнеса. Подработка и частичная занятость. По данным исследования «Авито Работы», 51% жителей Сибири подрабатывали хотя бы один раз за последний год. Работодатели Омской области в 37% вакансий предлагают возможности подработки.
«Привлечение временного персонала позволяет компаниям эффективнее закрывать вакансии и перераспределять нагрузку на основной штат», — прокомментировал Роман Губанов.
Сотрудничество с образовательными учреждениями. Бизнес всё чаще организует практики и стажировки для студентов, разрабатывает программы профориентации, участвует в ярмарках вакансий в вузах и ссузах. Такое сотрудничество даёт возможность молодёжи найти работу по специальности, а компаниям — создать кадровый резерв молодых специалистов.
На что нужно обратить внимание при выборе работы своей мечты?
Рабочие предложения интересуют не только молодёжь, но и уже работающих людей. Половина жителей Сибири (51%) за последний год искали новые карьерные возможности. При этом 16% респондентов регулярно просматривают вакансии и откликаются на них, а 33% рассматривали предложения, которые подразумевают переезд в другой регион России.
При поиске работы сибиряки обращают внимание на:
размер зарплаты — 71%; наличие гибкого графика — 45%; хорошие отзывы о работодателе от сотрудников — 31%; хорошую репутацию компании — 29%; подробное описание условий и обязанностей на рабочем месте — 28%.
Поиск работы своей мечты стоит начинать с анализа рынка труда: кого ищут компании, какие условия предлагают, сколько готовы платить, есть ли возможности обучения.
«Вакансии для молодёжи предлагают во всех сферах экономики, и больше всего их там, где нехватка кадров заметнее: на производстве, в строительстве, логистике, продажах. Всегда востребованы молодые дипломированные специалисты в социальной сфере, в образовании и здравоохранении», — отметил Роман Губанов.
Сами вакансии лучше подбирать на крупных джоб-платформах, где верифицированные работодатели предлагают реальные объявления.
Не стоит упускать из виду описание вакансии: в нём должно подробно говориться об обязанностях, условиях труда и требованиях к кандидату.
Ещё один немаловажный момент: заработки, указанные в вакансии, нужно сравнивать со средними зарплатными предложениями в регионе и по сфере. Эти цифры не должны сильно отличаться.