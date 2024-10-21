Какова ситуация рынка занятости в Омске и как найти сейчас работу?

Чтобы привлечь новые кадры, работодатели продолжают повышать предложения по зарплате: в Омске в III квартале средняя предлагаемая зарплата в вакансиях для новых сотрудников достигла 64 868 рублей в месяц — за последний год показатель увеличился на 16%. Но зарплатная гонка замедляется, и компании всё чаще применяют другие методы для привлечения и удержания персонала. К ним можно отнести: