Минприроды сказало, что 60% объема нефти в Беларуси являются трудноизвлекаемыми

Заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Виктор Галанов в интервью телеканалу СТВ рассказал, что 60% объема нефти в Беларуси являются трудноизвлекаемыми.
Он уточнил, что основной нефтедобывающей компанией остается «Белоруснефть», уточнив, что «сегодня более 60% из всего объема нефти — это трудноизвлекаемые». Галанов отметил, что используются новые технологий. Речь идет про горизонтальное бурение с технологией гидроразрыва пласта.
По его словам, это мировые практики и именно так сегодня работает весь мир, вся нефтеперерабатывающая промышленность.
— И благодаря технологиям, специалистам, которые работают в этой сфере, мы можем с уверенностью сказать, что для нас недоступных объемов становится все меньше и меньше, — подчеркнул замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что компания «Роснефть» «пощупает» недра Гомельской области.
Тем временем белорусские геологи начали искать нефть в Сенненском районе Витебской области.
Кстати, тепло до +16 будет в Беларуси 21 октября.