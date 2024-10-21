В России подорожают морепродукты

Цены на креветки и другие виды морепродуктов вырастут в России на 10−15%
Поставщики рыбы и морепродуктов предупредили о росте цен на 15−20%. Вырастут в основном цены на сельдь, скумбрию и красную рыбу, заявили в пресс-службе X5 Group.
«За последние месяцы поставщики рыбной продукции уведомили торговые сети о повышении цен на широкий перечень морепродуктов — в среднем на 15−20%», — сообщил РБК источник на рынке ретейла. Также поставщики поднимают отпускные цены на импортные и отечественные креветки. Их подорожание связано с засухой в Эквадоре и с супертайфуном «Яги» во Вьетнаме. К концу года также ожидается нехватка отечественных северных креветок из-за истечения квот и повышенного спроса. Подорожание связано с ослаблением рубля и ростом цен на упаковку и производство.
Рост цен коснется также красной рыбы, особенно горбуши, так как снижается вылов лососевых. Увеличиваются также проблемы с уловами сельди и скумбрии из-за уменьшения импорта.