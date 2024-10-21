В России подорожают морепродукты

«За последние месяцы поставщики рыбной продукции уведомили торговые сети о повышении цен на широкий перечень морепродуктов — в среднем на 15−20%», — сообщил РБК источник на рынке ретейла. Также поставщики поднимают отпускные цены на импортные и отечественные креветки. Их подорожание связано с засухой в Эквадоре и с супертайфуном «Яги» во Вьетнаме. К концу года также ожидается нехватка отечественных северных креветок из-за истечения квот и повышенного спроса. Подорожание связано с ослаблением рубля и ростом цен на упаковку и производство.