На Кубани назван реальный уровень доходов населения

Во втором квартале 2024 года средний доход на душу населения в регионе составил 58,8 тыс. рублей в месяц. Соотношение средней заработной платы и стоимости фиксированного набора товаров и услуг в крае достигло 2,58. Реальные доходы жителей выросли на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Для сравнения, средний доход на душу населения в России за указанный период составил 58,2 тыс. рублей в месяц, что на 8,4 тыс. рублей больше, чем в прошлом году.
Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ с доходом свыше 156 тыс. рублей в месяц. В тройку лидеров также вошли Ненецкий (134,9 тыс. руб.) и Чукотский (154,5 тыс. руб.) автономные округа.
Эксперты объясняют высокий уровень доходов в этих регионах добычей природных ресурсов в суровых климатических условиях. В центральных регионах России рост доходов связывают с предпринимательством и владением собственностью.