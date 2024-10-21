На Кубани назван реальный уровень доходов населения

Во втором квартале 2024 года средний доход на душу населения в регионе составил 58,8 тыс. рублей в месяц. Соотношение средней заработной платы и стоимости фиксированного набора товаров и услуг в крае достигло 2,58. Реальные доходы жителей выросли на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.