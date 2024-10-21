В Екатеринбурге суд узаконил частные крематории

В Екатеринбурге Свердловский областной суд узаконил частные крематории. Кремационные блоки могут принадлежать частным лицам и оказывать прямые услуги без захоронения.
Положение дума утвердила в апреле текущего года. Однако прокуратуру решение не устроило. Был направлен протест, который был отклонен. Тогда с иском в суд обратилась группа физических лиц. В сентябре оно было рассмотрено.
— Административное исковое заявление о признании не действующим решения Екатеринбургской городской Думы от 23 апреля 2024 года «Об утверждении Положения “О порядке работы и содержания кладбищ и крематория на территории муниципального образования город Екатеринбург оставить” без удовлетворения, — сообщается в решении.
Напомним, что Свердловский областной суд рассмотрел административный иск четырех уралочек, пожаловавшихся на частные крематории. Женщины просили признать недействительным положение о порядке и содержании кладбищ и крематориев в Екатеринбурге.