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На Кубани взыскали 677 тысяч рублей с мусороуборочной компании

Работники мусороуборочной компании в Динском районе взыскали с руководства долги по зарплате.

Источник: Комсомольская правда

На Кубани взыскали 677 тысяч рублей с мусороуборочной компании. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

Все произошло в Динском районе. К судебным приставам обратились два жителя станицы Динской и один краснодарец. Сотрудникам компании задолжали зарплату.

«Судебный пристав направил запросы в регистрирующие органы и финансовые организации с целью проверки имущества организации-должника и выявления ее счетов. Получив положительные ответы, сотрудник органа принудительного исполнения РФ вынес постановления об обращении взыскания на денежные средства должника», — сообщили в краевом управлении.

Кроме того, был арестован КамАЗ-мусоровоз. Транспорт изъяли, оценили и выставили на торги. Но организация-должник полностью погасила долг. После этого имущество вернули.