На Кубани взыскали 677 тысяч рублей с мусороуборочной компании

«Судебный пристав направил запросы в регистрирующие органы и финансовые организации с целью проверки имущества организации-должника и выявления ее счетов. Получив положительные ответы, сотрудник органа принудительного исполнения РФ вынес постановления об обращении взыскания на денежные средства должника», — сообщили в краевом управлении.