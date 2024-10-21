На Кубани взыскали 677 тысяч рублей с мусороуборочной компании. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.
Все произошло в Динском районе. К судебным приставам обратились два жителя станицы Динской и один краснодарец. Сотрудникам компании задолжали зарплату.
«Судебный пристав направил запросы в регистрирующие органы и финансовые организации с целью проверки имущества организации-должника и выявления ее счетов. Получив положительные ответы, сотрудник органа принудительного исполнения РФ вынес постановления об обращении взыскания на денежные средства должника», — сообщили в краевом управлении.
Кроме того, был арестован КамАЗ-мусоровоз. Транспорт изъяли, оценили и выставили на торги. Но организация-должник полностью погасила долг. После этого имущество вернули.