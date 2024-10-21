На Урале 1470 отцов получают пособие по уходу за ребенком

В Свердловской области по состоянию на 2024 года 1470 отцов получают пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет. По закону выплату могут получать не только мама, но и отец, бабушка, дедушка и другие родственники — в зависимости от того, кто из них находится в отпуске по уходу за малышом. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».