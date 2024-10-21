На Урале 1470 отцов получают пособие по уходу за ребенком

В Свердловской области по состоянию на 2024 года 1470 отцов получают пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет. По закону выплату могут получать не только мама, но и отец, бабушка, дедушка и другие родственники — в зависимости от того, кто из них находится в отпуске по уходу за малышом. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».
В отделении Социального фонда России по Свердловской области отмечают, что отпуск по уходу за ребенком засчитывается в рабочий стаж отца, а, значит, способствует формированию индивидуальных пенсионных баллов.
За год ухода за первым ребенком государство начисляет 1,8 коэффициента, за вторым — 3,6, за третьим и четвертым — 5,4.
Сумму пособия специалисты определяют, исходя из среднего заработка за два года, предшествовавших отпуску, она составляет 40% от средней зарплаты, но не меньше установленного минимума. Также на сумму влияет районный коэффициент.
Для выхода в отпуск по уходу за ребенком, отцу нужно подать заявление по месту работы. Суммы в этом году варьируются от 10 611 рублей до 49 123 рублей.
Информацию можно уточнить по бесплатному номеру СФР 8 800 100 00 01.