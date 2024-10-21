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Жителям Кубани направили 782 млн рублей на выплаты за догазификацию

В Краснодарском крае реализуется программа компенсаций за догазификацию, в рамках которой уже 5,4 тыс. человек получили выплаты на общую сумму 782 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Источник: Коммерсантъ

Средства направили на поддержку граждан, обеспечивших подключение газа в своих домах. Размер компенсации может достигать 110,2 тыс. руб. на одного заявителя.

По словам главы Кубани Вениамина Кондратьева, особенно важным аспектом является поддержка многодетных семей, ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции (СВО) и пенсионеров.

Для получения компенсации жители края могут обратиться в управление социальной защиты по месту жительства. Специалисты учреждения готовы оказать помощь, консультации проводят в рабочие дни с 09:00 до 18:00.