Жителям Кубани направили 782 млн рублей на выплаты за догазификацию

Средства направили на поддержку граждан, обеспечивших подключение газа в своих домах. Размер компенсации может достигать 110,2 тыс. руб. на одного заявителя.
По словам главы Кубани Вениамина Кондратьева, особенно важным аспектом является поддержка многодетных семей, ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции (СВО) и пенсионеров.
Для получения компенсации жители края могут обратиться в управление социальной защиты по месту жительства. Специалисты учреждения готовы оказать помощь, консультации проводят в рабочие дни с 09:00 до 18:00.