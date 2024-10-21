В Свердловской области нашли неправильный сыр

У производителя обнаружили признаки несоответствия при оформлении декларации на сыр. Компания указывала неверные сведения о дате отбора образцов продукции, которые прошли лабораторные исследования.
«В декларации отбор проб датируется 25.09.2023 года, а при анализе документов инспекторы выяснили, что протокол в лаборатории составлен 11.12.2023 года», — рассказали в Россельхознадзоре.
УралПолитRu отмечает, что в декларации также не было полных сведений относительно состава животноводческой продукции. Таким образом, не указан показатель массовой доли жира в сухом веществе.