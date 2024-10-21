В Свердловской области нашли неправильный сыр

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 октября, УралПолит.Ru. Инспекторы Уральского межрегионального управления Россельхознадзора прекратили действие декларации о соответствии на сыр, производителем которого является компания «Ротация» из Режа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.