За третий квартал казахстанцы купили почти 14 тысяч слитков золота

«Главный фактор обеспечения ликвидности рынка золотых слитков — это возможность обратного выкупа слитков банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту “день в день”. Каждый слиток выпускается с защитными элементами и в специальной упаковке, которая защищает от механических повреждений и позволяет легко проверить, вскрывалась она или нет. Защитная упаковка также является сертификатом качества, поэтому рекомендуется хранить слиток бережно и не вскрывать упаковку», — напомнили в Нацбанке.