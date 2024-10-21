За третий квартал казахстанцы купили почти 14 тысяч слитков золота

Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения запущена в 2017 году. Всего с начала ее действия продано 199 235 золотых слитков общим весом 7,4 тонны.
Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 грамм. Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 грамм. Его доля от общего объема продаж составляет 24% — 48 629 штук. Далее следуют 100-граммовые — 47 227 штук или 24%, 5-граммовые — 44 127 штук или 22%, 20-граммовые — 31 612 штук или 16% и 50-граммовые — 27 640 штук или 14%.
Наибольшие объемы реализации мерных слитков в третьем квартале 2024 года пришлись на Алматы — 8 101 штука, 58%, Шымкент — 1 279 штук, 9% и Астана — 1 243 штуки, 9%.
С начала действия программы на обратный выкуп принято 41 058 мерных слитков весом 1,1 тонны, что составляет 21% от общего объема реализации мерных слитков. Практически все принятые БВУ и обменниками на обратный выкуп слитки реализуются населению без обратной сдачи в филиалы НБРК.
«Главный фактор обеспечения ликвидности рынка золотых слитков — это возможность обратного выкупа слитков банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту “день в день”. Каждый слиток выпускается с защитными элементами и в специальной упаковке, которая защищает от механических повреждений и позволяет легко проверить, вскрывалась она или нет. Защитная упаковка также является сертификатом качества, поэтому рекомендуется хранить слиток бережно и не вскрывать упаковку», — напомнили в Нацбанке.