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За третий квартал казахстанцы купили почти 14 тысяч слитков золота

За третий квартал 2024 года банки второго уровня и отдельные небанковские обменные пункты продали 13 940 мерных слитков общим весом 475,5 кг, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные Нацбанка.

Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения запущена в 2017 году. Всего с начала ее действия продано 199 235 золотых слитков общим весом 7,4 тонны.

Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 грамм. Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 грамм. Его доля от общего объема продаж составляет 24% — 48 629 штук. Далее следуют 100-граммовые — 47 227 штук или 24%, 5-граммовые — 44 127 штук или 22%, 20-граммовые — 31 612 штук или 16% и 50-граммовые — 27 640 штук или 14%.

Наибольшие объемы реализации мерных слитков в третьем квартале 2024 года пришлись на Алматы — 8 101 штука, 58%, Шымкент — 1 279 штук, 9% и Астана — 1 243 штуки, 9%.

С начала действия программы на обратный выкуп принято 41 058 мерных слитков весом 1,1 тонны, что составляет 21% от общего объема реализации мерных слитков. Практически все принятые БВУ и обменниками на обратный выкуп слитки реализуются населению без обратной сдачи в филиалы НБРК.

«Главный фактор обеспечения ликвидности рынка золотых слитков — это возможность обратного выкупа слитков банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту “день в день”. Каждый слиток выпускается с защитными элементами и в специальной упаковке, которая защищает от механических повреждений и позволяет легко проверить, вскрывалась она или нет. Защитная упаковка также является сертификатом качества, поэтому рекомендуется хранить слиток бережно и не вскрывать упаковку», — напомнили в Нацбанке.

экономика
золото и драгметаллы