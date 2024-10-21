Суд признал банкротом анапский винзавод «Первомайский»

Суд прекратил полномочия генерального директора ООО «Винзавод “Первомайский” Валерия Вардоева. Конкурсным управляющим банкрота назначен Вячеслав Колбасов.
«Реестр требований кредиторов подлежит закрытию 26 декабря 2024 года. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего о результатах процедуры конкурсного производства назначено на 20 ноября 2024 года», — говорится в сообщении.
По решению Арбитражного суда Краснодарского края в отношении компании ввели процедуру наблюдения в январе 2023 года. Иск о признании должника несостоятельным подало ООО «Финансовая компания “Содружество”». Позднее в дело вступило ростовское предприятие «Южный аграрий». Общая сумма требований с учетом неустойки к анапскому винзаводу составила 57,5 млн руб.
На официальном сайте винзавода сообщается, что производственные мощности завода рассчитаны на выпуск 800 тысяч дал в год. Линия розлива газированных напитков обеспечивает производство 450 тысяч дал в год. На заводе выпускали сухое и красное вино, а также винные газированные напитки и полусладкое фруктовые вина.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Винзавод “Первомайский”» было зарегистрировано в 2008 году в Анапе. Производство вина из винограда указано в качестве основного вида деятельности предприятия. Компания принадлежит Валерию Вардоеву (50% доли в УК). Уставный капитал — 20 млн руб. Данные о финансовой деятельности организации представлены за 2021 год. Тогда выручка компании составила 5,1 млн руб., убытки — 2,7 млн руб.