Суд признал банкротом анапский винзавод «Первомайский»

На официальном сайте винзавода сообщается, что производственные мощности завода рассчитаны на выпуск 800 тысяч дал в год. Линия розлива газированных напитков обеспечивает производство 450 тысяч дал в год. На заводе выпускали сухое и красное вино, а также винные газированные напитки и полусладкое фруктовые вина.