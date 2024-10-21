Аналитики ЕАБР сказали про рост инвестиционной активности в Беларуси

Аналитики добавляют, что вклад торговли составил около 0,7 процентных пункта на фоне розничной торговли на 11,8% год к году, а также оптового товарооборота на 6% год к году с января по сентябрь 2024 года. В сообщении также сказано, что сельскохозяйственный сектор показал рост выпуска на 5,1% год к году и обеспечил около 0,4 процентных пункта прироста экономики.