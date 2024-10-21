Аналитики ЕАБР сказали про рост инвестиционной активности в Беларуси. Это следует из еженедельного макрообзора Евразийского банка развития.
Сообщается, что ВВП в Беларуси увеличился на 4,5% год к году в период с января по сентябрь 2024 года после 4,9% в январе-августе. Специалисты заметили, что промышленность продолжает оставаться основным драйвером экономики, обеспечив примерно два процентных пункта прироста ВВП, за счет увеличения выпуска на 7,4% год к году за январь-сентябрь после 7,1% за период с января по август.
Аналитики добавляют, что вклад торговли составил около 0,7 процентных пункта на фоне розничной торговли на 11,8% год к году, а также оптового товарооборота на 6% год к году с января по сентябрь 2024 года. В сообщении также сказано, что сельскохозяйственный сектор показал рост выпуска на 5,1% год к году и обеспечил около 0,4 процентных пункта прироста экономики.
«Также наблюдается рост инвестиционной активности: инвестиции в основной капитал выросли на 7,6% г/г за январь-сентябрь после 7,1% г/г за январь-август», — заметили эксперты ЕАБР.
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