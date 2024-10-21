Союзный омлет: будут ли в Беларуси и России свои куры-несушки

Производство куриных яиц в белорусском агропроме хорошо налажено. Недаром Москва в конце прошлого года попросила помочь решить проблему дефицита этого товара.
Но есть и проблемы: корма, температурный и санитарный режим — все это крайне важно для любой птицефабрики. Главное не в этом — нужны куры-несушки. Их выращивают не из тех яиц, которые продаются в магазине, необходима селекционно-племенная база.
Заморские куры
Пока что яйца, из которых вылупляются будущие производители ценного продукта, Союзное государство в основном закупает за рубежом. Например, в РФ, по данным Всероссийского научно-исследовательского и технологического института птицеводства (ВНИТИП), в российских сельхозорганизациях доля отечественной селекции — не более 0,5%.
В основном в России используют два кросса (гибрида) яйценосных куриц — «Декалб» (американская селекция) и «Хайсекс Браун» (Нидерланды). Их доля составляет 54%. Есть также немецкие, венгерские и чешские кроссы. Лишь 4% — это отечественные гибриды «Родонит 3» и «СП 789».
Как отмечают специалисты ВНИТИП, плюсы белорусских и российских несушек в том, что у них более высокие показатели массы яиц на 72 неделю жизни и адаптация к любым условиям. Но они уступают импортным в продуктивности: на 15−30 яиц меньше (тоже на 72 неделю жизни).
Генофонд сохранили
Проблему зависимости от поставок иностранных несушек подняли белорусские и российские депутаты. Это была одна из тем разговора на недавнем заседании комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по аграрным вопросам в Минске, на которое были приглашены эксперты.
Как пояснил генеральный директор Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по животноводству Александр Портной, в советские времена ученые активно занимались селекцией яичных кур.
Еще в 1968 году опытная станция по птицеводству в БССР начала работать с курицами, которые несут «классические» яйца с белой скорлупой. Позже -с курами, несущими коричневые яйца. Отечественный гибрид выводили от птиц канадского и немецкого происхождения.
«В 1987 году на территории Советского Союза поголовье гибридных кур несушек широко известного кросса “Беларусь-9” составляло где-то 57% от всей яичной птицы страны».
Но потом СССР распался — пришли зарубежные компании. Эти конкуренты вытеснили отечественных несушек по всему постсоветскому пространству.
В Беларуси продолжили сохранять генофонд своих куриц, в том числе благодаря госсподдержке. Сейчас определенное число белорусских несушек осталось агрокомбинате «Дзержинский» в Минской области.
Портной считает, что это ценный генетический материал. Он может стать основой для создания новых собственных кур, которые будут нести как белые, так и коричневые яйца. Их поголовье на сегодня составляет около 40 тысяч, от этих кур за 72 недели получено 308 яиц, что очень близко к мировым лидерам, которые дают по 315 яиц.
Фабрика несушек
И все же пока обе союзные страны зависят от иностранных поставщиков племенной продукции. Портной подтвердил это и успокоил: в августе 2024 года президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение о создании на базе агрокомбината «Дзержинский» селекционного центра.
Пока что идут изыскательские и проектные работы, подготовка к закупке оборудования. Планируется, что центр создадут в 2025 году. Его вместимость — 180 тысяч птицемест. Там будут пять производственных площадок, включая инкубаторий с годовой мощностью в миллион яиц.
«Мы приветствуем любые формы сотрудничества с нашими коллегами из Российской Федерации, особенно с коллегами Всероссийского научно-исследовательского и технологического института птицеводства».
Специалисты из российского института, которые слушали его по конференц-связи, сразу же предложили обменяться контактами. Возможно, будет какой-то совместный проект. Портной только за и не исключил, что может появиться новая программа Союзного государства.
Остается только пожелать успехов ученым, потому что, если они этим серьезно не займутся в ближайшее время, деликатесом может стать обычная глазунья, не говоря уже об омлете. В любой момент западные компании могут прекратить поставки своего селекционного материала. Тогда в Союзном государстве может произойти острая нехватка одного из базовых продуктов питания. Конечно, это случится не сразу. Эксперты ВНИТИП считают, что 5−6 лет можно будет продержаться, а затем начнется резкое падение продуктивности кур.