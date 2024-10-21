Союзный омлет: будут ли в Беларуси и России свои куры-несушки

Портной считает, что это ценный генетический материал. Он может стать основой для создания новых собственных кур, которые будут нести как белые, так и коричневые яйца. Их поголовье на сегодня составляет около 40 тысяч, от этих кур за 72 недели получено 308 яиц, что очень близко к мировым лидерам, которые дают по 315 яиц.