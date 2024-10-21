Сразу в четырех муниципалитетах Приморья появится туристический налог в новом году

Сразу в четырех муниципалитетах Приморья введут туристический налог в 2025 году. Владивостокский, Находкинский, Хасанский и Уссурийский округа планируют начать сбор за размещение в отелях и гостиницах, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТАСС (18+).
О появлении нового налога сообщила министр туризма Приморского края Наталья Набойченко. Решение о введении таких мер органы местного самоуправления принимают самостоятельно. Четыре муниципалитета уже решили ввести туристический налог из-за нагрузки на инфраструктуру от стремительно увеличивающегося турпотока. Соответствующие муниципальные правовые акты должны быть приняты и опубликованы до 1 декабря. Туристический налог будет зачисляться в бюджет муниципалитета. Деньги пойдут исключительно на проектирование, строительство, реконструкцию и содержание туристической инфраструктуры.
«Ставка, льготы, основания и порядок их применения — это все предмет обсуждения. Введение этого налога является правом, а не обязанностью муниципалитета», — рассказала Наталья Набойченко.
Напомним, глава Владивостока Константин Шестаков инициировал введение с 2025 году туристического налога. Взымать новый налог будут с компаний и ИП, оказывающих гостиничные услуги. Его ставка будет расти вплоть до 2029 года с 1 до 5 процентов, причем уже в первый год мэрия планирует получить дополнительно 75 млн рублей.