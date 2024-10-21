Сразу в четырех муниципалитетах Приморья появится туристический налог в новом году

Напомним, глава Владивостока Константин Шестаков инициировал введение с 2025 году туристического налога. Взымать новый налог будут с компаний и ИП, оказывающих гостиничные услуги. Его ставка будет расти вплоть до 2029 года с 1 до 5 процентов, причем уже в первый год мэрия планирует получить дополнительно 75 млн рублей.