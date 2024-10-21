Золотая медаль вручена хабаровской ферме в Москве

Ферма Скалюков в селе Корсаково-1 производит молоко и молочную продукцию уже восемь лет, успешно развивая хозяйство с помощью грантов. На ферме содержатся 462 головы крупного рогатого скота, из которых 177 — это молочные коровы. В 2023 году производство молока на ферме достигло 1,5 тысячи тонн, что на 7% больше, чем годом ранее. Надои составили 8,8 тонны на корову в год, что значительно превышает средний показатель по краю.