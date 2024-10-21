Золотая медаль вручена хабаровской ферме в Москве

Фермерское хозяйство Николая Скалюка из Хабаровского края получило золотую медаль на конкурсе «Лучшая семейная ферма» в рамках агропромышленной выставки «Золотая осень — 2024», прошедшей в Москве, сообщает пресс-служба Министерство сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края.
Ферма Скалюков в селе Корсаково-1 производит молоко и молочную продукцию уже восемь лет, успешно развивая хозяйство с помощью грантов. На ферме содержатся 462 головы крупного рогатого скота, из которых 177 — это молочные коровы. В 2023 году производство молока на ферме достигло 1,5 тысячи тонн, что на 7% больше, чем годом ранее. Надои составили 8,8 тонны на корову в год, что значительно превышает средний показатель по краю.
«По итогам конкурса за достижение высоких показателей в производстве и переработке продукции животноводства К (Ф)Х Николая Скалюка было награждено золотой медалью и дипломом к ней. Таких побед в крае еще не было. Впервые семейная ферма получает золотую медаль», — сообщила начальник отдела малых форм хозяйствования краевого минсельхоза Галина Подузова.
Под брендом «Краснореченский» хозяйство выпускает не только молоко, но и кефир, йогурт, сметану и другие продукты, которые реализуются в более чем 50 торговых точках Хабаровска и других городов края. Помимо этого, в планах фермера расширение производства: Скалюк намерен построить комплекс для переработки молока и закупить новое оборудование, что позволит автоматизировать процесс и увеличить объемы.
По мнению Галины Подузовой, начальника отдела малых форм хозяйствования краевого министерства сельского хозяйства, такие предприятия не только обеспечивают продовольственную безопасность региона, но и способствуют развитию сельских территорий, создавая рабочие места и производя качественные продукты.
Николай Скалюк в своём интервью отметил, что поддержка от государства в виде грантов сыграла ключевую роль в развитии фермы, и он планирует продолжать расширение производства, делая ставку на качество и натуральность продукции.