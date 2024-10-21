Дело о банкротстве «Восточной верфи» еще не закрыто

Арбитражный суд Приморского края отложил на 19 ноября 2024 года заседание по проверке обоснованности заявления АО «Восточная верфь» (Владивосток) о собственном банкротстве. Заявление родилось на свет еще в то время, когда предприятие находилось под контролем бывшего депутата Законодательного собрания Приморья Геннадия Лазарева, но точка в спорном деле до сих пор не поставлена, сообщает РИА PrimaMedia.
Заявление о собственном банкротстве «Восточная верфь» подала в Арбитражный суд Приморья в октябре 2022 года. На тот момент Геннадий Лазарев напрямую владел чуть более 36,99% акций компании и являлся председателем совета директоров, в который в том числе входил его сын Иннокентий Лазарев.
Заседание по проверке обоснованности заявления неоднократно откладывалось, в предыдущий раз — до 16 октября 2024 года.
Отметим, что суд привлек Минпромторг РФ и Промсвязьбанк к участию в этом деле в качестве третьих лиц. Минпромторг 8 июня 2023 года представил в материалы дела пояснения, в которых указал «на нецелесообразность введения процедуры банкротства в отношении должника».
Отметим, что последние три года «Восточная верфь» является убыточной, чистый убыток по итогам 2023 года составил 712 млн рублей.
С 31 августа 2023 года статус управляющей организации, которая осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа АО «Восточная верфь», получило АО «Амурский судостроительный завод» (АСЗ, входит в Объединённую судостроительную корпорацию, ОСК).
«Восточная верфь» (создана на базе бывшего Владивостокского судостроительного завода) — одно из ведущих судостроительных предприятий Дальнего Востока. Технические возможности предприятия позволяют производить полный цикл работ по постройке кораблей и судов длиной до 100 метров, шириной до 16 метров, высотой до 25 метров и спусковой массой до 2,5 тысячи тонн. В настоящее время верфь строит суда-краболовы (пять уже переданы заказчикам) и рыболовные суда-ярусоловы.