Дело о банкротстве «Восточной верфи» еще не закрыто

Арбитражный суд Приморского края отложил на 19 ноября 2024 года заседание по проверке обоснованности заявления АО «Восточная верфь» (Владивосток) о собственном банкротстве. Заявление родилось на свет еще в то время, когда предприятие находилось под контролем бывшего депутата Законодательного собрания Приморья Геннадия Лазарева, но точка в спорном деле до сих пор не поставлена, сообщает РИА PrimaMedia.