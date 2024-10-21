Минеральная и питьевая вода в Казахстане подорожала на 14,4%

Минеральная и питьевая вода выросла в цене на 14,4%, прохладительные напитки — на 11,6%, соки — на 10,8%. Если рассматривать более подробную разбивку по видам, можно отметить, что минеральная вода подорожала на 14,7%, питьевая — на 13,6%, газированные напитки — на 11,9%, негазированные — на 10%.