Автобусы на 1 млрд рублей пополнят автопарк Владивостока

Начальная цена аукциона составляет 1,048 млрд руб. Предметом закупки являются 30 новых автобусов трех разных классов в количестве 16, 7 и 7 штук. Мэрия готова взять в лизинг только не бывшие в употреблении транспортные средства. Они должны появиться во Владивостоке до 20 марта 2025 года. Контракт предполагает брендирование машин, наличие в салонах USB-портов типов А и C для быстрой зарядки гаджетов, кондиционеров и средств информирования. Часть машин будет низкопольными, часть — со ступенькой в салоне. Также в них должна быть установлена автоматизированная система оплаты проезда и другие необходимые системы. Появление в автопарке города новых автобусов повысит качество и безопасность пассажирских перевозок.