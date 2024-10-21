Автобусы на 1 млрд рублей пополнят автопарк Владивостока

Автопарк Владивостока пополнится автобусами на один млрд рублей. Мэрия возьмет в лизинг 30 транспортных средств разных классов для муниципального предприятия «ВПОПАТ № 1», сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал Госзакупок.
Начальная цена аукциона составляет 1,048 млрд руб. Предметом закупки являются 30 новых автобусов трех разных классов в количестве 16, 7 и 7 штук. Мэрия готова взять в лизинг только не бывшие в употреблении транспортные средства. Они должны появиться во Владивостоке до 20 марта 2025 года. Контракт предполагает брендирование машин, наличие в салонах USB-портов типов А и C для быстрой зарядки гаджетов, кондиционеров и средств информирования. Часть машин будет низкопольными, часть — со ступенькой в салоне. Также в них должна быть установлена автоматизированная система оплаты проезда и другие необходимые системы. Появление в автопарке города новых автобусов повысит качество и безопасность пассажирских перевозок.
Напомним, в этом году Владивосток намерен пополнить свой автопарк ещё 30 автобусами. Об этом рассказал мэр Константин Шестаков после рабочего визита в Республику Беларусь. Планируется закупка больших и средних автобусов для муниципального предприятия «ВПОПАТ № 1». Глава города рассказал, что во время посещения Минска он ознакомился с производством автобусов на местных заводах и обсудил вопросы потенциального сотрудничества. Глава дальневосточной столицы сделал акцент на том, что обновление муниципального транспорта является приоритетной задачей для города.
Кроме того, жители Владивостока уже более месяца обостренно жалуются на проблемы с общественным транспортом. Нехватка водителей приводит к тому, что автобусы часто не выходят на маршруты в полном составе. Пассажирам приходится стоять на остановках больше положенного времени, а салоны до отказа заполнены людьми.