Из Хабаровска в Цзямусы в октябре стартуют прямые рейсы

Министр туризма Хабаровского края Екатерина Пунтус сообщила, что в регионе активно работают над расширением международных направлений. В планах на 2025−2030 годы — проработка рейсов в такие города, как Алма-Ата, Улан-Батор, Фуюань, Далянь, Циндао, Шанхай, Сеул, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Гонконг, Санья, Фукуок, Камрань, Манила, Денпасар и Токио. В настоящее время из Хабаровска доступны рейсы в Пекин и Харбин, а также на китайский остров Хайнань, в Бангкок, на Пхукет и в Ташкент.