Из Хабаровска в Цзямусы в октябре стартуют прямые рейсы

Международный аэропорт Хабаровска вновь запускает прямые рейсы в китайский город Цзямусы, сообщили в хабаровском аэропорту.
Полеты по этому популярному маршруту начнутся с 29 октября 2024 года и продолжатся до 29 марта 2025 года. Частота рейсов составит три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам в 14.55 по хабаровскому времени.
Рейсы будут выполняться на современном среднемагистральном Airbus A320, который вмещает 180 пассажиров: 168 мест в экономическом классе и 12 — в бизнес-классе. Время в пути составит всего около одного часа. Напомним, что последние полеты в данном направлении осуществлялись в январе 2020 года.
Цзямусы привлекает не только своими промышленными объектами, но и многочисленными туристическими развлечениями. Город предлагает крупные торговые центры, рестораны с национальной кухней, аквапарки и живописные смотровые площадки, что делает его идеальным местом для отдыха и покупок.
Цзямусы славится своим уникальным шопингом, который преимущественно сосредоточен под землей. Одним из самых популярных мест для покупок является гипермаркет, который полностью расположен под землей. Здесь можно найти все необходимое — от продуктов и одежды до хозяйственных товаров. Вход в гипермаркет удобно расположен на «Площади Вечного мира».
В непосредственной близости находится также подземный рынок, где цены ниже, что отражается на качестве товаров. Эта площадь окружена множеством магазинов, торговых центров и бутиков, что позволяет осуществить все самые необходимые покупки, не покидая её границ.
Министр туризма Хабаровского края Екатерина Пунтус сообщила, что в регионе активно работают над расширением международных направлений. В планах на 2025−2030 годы — проработка рейсов в такие города, как Алма-Ата, Улан-Батор, Фуюань, Далянь, Циндао, Шанхай, Сеул, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Гонконг, Санья, Фукуок, Камрань, Манила, Денпасар и Токио. В настоящее время из Хабаровска доступны рейсы в Пекин и Харбин, а также на китайский остров Хайнань, в Бангкок, на Пхукет и в Ташкент.
Билеты на рейсы в Цзямусы уже поступили в продажу.