Средняя зарплата в Нижегородской области составила 57,3 тысячи рублей

Согласно информации, во второй половине 2024 года среднедушевые доходы населения в России оставались на уровне 58,2 тысячи рублей в месяц. По сравнению с прошлым годом доходы населения выросли на 7,7%. Для составления рейтинга специалисты взяли соотношение среднедушевых доходов населения России в разных регионах и стоимость базового набора товаров и услуг, которые необходимы жителям.