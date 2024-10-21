Средняя зарплата в Нижегородской области составила 57,3 тысячи рублей

Нижегородская область заняла 17 место в рейтинге среди регионов РФ по доходам населения. Исследование провели специалисты РИА Новости.
Согласно информации, во второй половине 2024 года среднедушевые доходы населения в России оставались на уровне 58,2 тысячи рублей в месяц. По сравнению с прошлым годом доходы населения выросли на 7,7%. Для составления рейтинга специалисты взяли соотношение среднедушевых доходов населения России в разных регионах и стоимость базового набора товаров и услуг, которые необходимы жителям.
По итогам стало понятно, что в разных регионах РФ различается уровень покупательской способности доходов. Так, среднедушевые доходы населения в Нижегородской области составили 57,3 тысячи рублей. Лидируют в рейтинге северные регионы: в Ямало-Ненецком автономном округе среднедушевые доходы составили 156,2 тысячи рублей, а в Ненецком автономно округе — 134,9 тысячи рублей.
Последнее месте в рейтинге заняла Республика Ингушетия со среднедушевыми доходами населения 23,3 тысячи рублей, а на предпоследнем месте Карачаево-Черкесская Республика с показателем 26,8 тысяч рублей.