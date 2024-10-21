На этой неделе налоговые инспекции проведут консультации для жителей Прикамья

24 и 25 октября в Пермском крае пройдет «День открытых дверей» для налогоплательщиков. Сотрудники налоговой инспекции проинформируют жителей региона по вопросам исполнения налоговых обязательств за прошлый год. Консультировать граждан налоговики будут с 9.00 до 20.00. Об этом «КП-Пермь» рассказали в Управлении Федеральной налоговой службы по Пермскому краю.