На этой неделе налоговые инспекции проведут консультации для жителей Прикамья

24 и 25 октября в Пермском крае пройдет «День открытых дверей» для налогоплательщиков. Сотрудники налоговой инспекции проинформируют жителей региона по вопросам исполнения налоговых обязательств за прошлый год. Консультировать граждан налоговики будут с 9.00 до 20.00. Об этом «КП-Пермь» рассказали в Управлении Федеральной налоговой службы по Пермскому краю.
В рамках Дня открытых дверей все желающие смогут получить подробную консультацию по своим налоговым обязательствам. Специалисты налоговой службы ответят на актуальные вопросы пермяков, расскажут об удобных способах выплаты налогов и проверят правильность их расчета.
«Налогоплательщикам, имеющим в собственности квартиру, жилой дом, объект незавершенного строительства, земельный участок, транспортное средство, необходимо выплатить имущественный налог не позднее 2 декабря 2024 года». — добавили в налоговой службе.
Для того чтобы воспользоваться возможностью, необходимо зарегистрироваться в сервисе «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц». А на приеме с собой иметь паспорт.