Казахстан подписал меморандум с Россией и КНР в сфере трансграничной электронной торговли

«Стороны договорились о реализации проекта с участием CRK Terminal на станции Селятино. Он обеспечит цифровую координацию участников и повысит прозрачность логистических процессов. CRK Terminal станет ключевым объектом инфраструктуры на транспортном маршруте, формируя замкнутый логистический цикл HUB-to-HUB, сокращая сроки доставки до 10 дней».
Еще в апреле был дан старт строительству нового транспортного узла. Транспортно-логистический центр под названием CRK Terminal будет располагаться в Московской области.
Как подчеркнули ранее в КТЖ, создание данного логистического узла является стратегическим шагом в развитии прямого транспортного сообщения между казахстанско-китайским терминалом в городе Сиань, Россией и другими государствами.
Это не только улучшение условий для перевалки и обработки грузов, но и оказание положительного влияния на сроки доставки, а также на среднесрочное и долгосрочное планирование контейнерных перевозок, уверены в компании.
Совместное предприятие предоставит возможность максимально использовать потенциал всех участников проекта и значительно расширить спектр предоставляемых логистических и терминальных услуг.