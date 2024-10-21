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Казахстан подписал меморандум с Россией и КНР в сфере трансграничной электронной торговли

АСТАНА, 21 окт — Sputnik. Меморандум о дальнейшем сотрудничестве в сфере трансграничной электронной торговли подписали КТЖ, китайская компания Polyking New Horizons Technology Industry Co., Ltd. и российское АО «Славтранс-Сервис».

Источник: Пресс-служба АО "Казахстан темир жолы"

«Стороны договорились о реализации проекта с участием CRK Terminal на станции Селятино. Он обеспечит цифровую координацию участников и повысит прозрачность логистических процессов. CRK Terminal станет ключевым объектом инфраструктуры на транспортном маршруте, формируя замкнутый логистический цикл HUB-to-HUB, сокращая сроки доставки до 10 дней».

сообщили в КТЖ.

Еще в апреле был дан старт строительству нового транспортного узла. Транспортно-логистический центр под названием CRK Terminal будет располагаться в Московской области.

Как подчеркнули ранее в КТЖ, создание данного логистического узла является стратегическим шагом в развитии прямого транспортного сообщения между казахстанско-китайским терминалом в городе Сиань, Россией и другими государствами.

Это не только улучшение условий для перевалки и обработки грузов, но и оказание положительного влияния на сроки доставки, а также на среднесрочное и долгосрочное планирование контейнерных перевозок, уверены в компании.

Совместное предприятие предоставит возможность максимально использовать потенциал всех участников проекта и значительно расширить спектр предоставляемых логистических и терминальных услуг.

экономика
торговля