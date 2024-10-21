Как обманывают казахстанцев на рынке недвижимости

Ответ на первый вопрос — кому это выгодно — очевиден. Выгодно самому рынку недвижимости и всем его участникам, включая, как ни странно, и покупателей. Чем больше шумихи — тем больше интереса. Чем больше интереса — тем больше шансов на сделку. Чем больше сделок — тем больше ценовой диапазон. Так пресловутая «невидимая рука рынка» наводит свой порядок в самой инертной сфере экономики.