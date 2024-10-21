Водители, каменщики и кассиры стали самыми востребованными профессиями в Минске

Так, по официальным данным, в топ-5 рабочих профессий с высоким спросом в столице вошли водители автомобиля, каменщики, контролеры-кассиры, маляры и монтажники санитарно-технических систем (СТС). Чуть менее востребованы, но не менее нужны в столице облицовщики-плиточники, операторы станков с программным управлением, повара, продавцы, слесари и др.