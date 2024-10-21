Водители, каменщики и кассиры стали самыми востребованными профессиями в Минске

Стало известно, специалисты и рабочие по каким специальностям наиболее востребованы в Минске в 2024 году. Барометр возможности занятости в белорусской столице опубликовал Комитет по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.
Так, по официальным данным, в топ-5 рабочих профессий с высоким спросом в столице вошли водители автомобиля, каменщики, контролеры-кассиры, маляры и монтажники санитарно-технических систем (СТС). Чуть менее востребованы, но не менее нужны в столице облицовщики-плиточники, операторы станков с программным управлением, повара, продавцы, слесари и др.
Топ-5 наиболее востребованных служащих в Минске составляют: банковские служащие, библиотекари, бухгалтеры, воспитатели и врачи-специалисты. Далее за этими профессиями список востребованных продолжают: инженеры-конструкторы, инженеры-программисты, инженеры-технологи, инженеры-электроники, мастера-производственного обучения, медсестры, менеджеры и т.д.
В отраслях наибольшая потребность в кадрах наблюдается в промышленности (27% заявленных вакансий), охране здоровья и предоставления соцуслуг (15%), а также в сферах образования, торговле и общепите (по 10%).
Тем временем аналитики ЕАБР сказали про рост инвестиционной активности в Беларуси.