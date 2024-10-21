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Ресторан в центре Волгограда выставили на продажу за 23 млн рублей

Предложение появилось на популярном портале с бесплатными объявлениями.

Согласно информации на сайте, новый собственник получит готовый бизнес. Заведение общепита расположено по адресу улица Kрacнознамeнcкая, 12. В шаговой доступности находятся остановки общественного транспорта, продуктовые супермаркеты, банки и торговый центр.

Общая площадь ресторана восточной кухни — 353,9 кв. м. В объявление указано, что помещение на цокольном этаже здания находится в собственности.

По заявлению нынешнего хозяина, в ресторане есть все необходимое для работы: коммуникации, кухня, подсобные помещения, отдельный выход во двор для доставки продуктов. После продажи точки сотрудники останутся в общепите. Собственник готов расстаться с недвижимостью в центре города-героя за 23 млн рублей.