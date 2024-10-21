Ресторан в центре Волгограда выставили на продажу за 23 млн рублей

По заявлению нынешнего хозяина, в ресторане есть все необходимое для работы: коммуникации, кухня, подсобные помещения, отдельный выход во двор для доставки продуктов. После продажи точки сотрудники останутся в общепите. Собственник готов расстаться с недвижимостью в центре города-героя за 23 млн рублей.