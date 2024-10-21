В Омске и области с 1 ноября вырастут тарифы на газ

С учетом новой оптовой цены розничная стоимость природного газа в Омске и области с 1 ноября 2024 года увеличится на 0,63 — 1,03 рубля.
Так, при потреблении газа на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) стоимость составит 11,24 ₽/куб.м (+1,03 рубля).
Если газ используется на нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа), его стоимость также составит 11,24 ₽/куб. м.
Если газ используется для приготовления пищи с использованием газовой плиты и нагрев воды с в газовом водонагревателе при отсутствии центрального горячего водоснабжения стоимость будет равна 8,68 ₽/куб.м (+79 коп.).
На отопление с одновременным использованием газа на другие цели стоимость составит 6,95 ₽/куб.м (+63 коп.).
Стоит отметить, что это первое повышение стоимости природного газа за 2 года. В последний раз тариф повышался с 1 декабря 2022 года.