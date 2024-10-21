Лукашенко сказал строить скоростные трассы и внедрять струнный транспорт

В частности, президент сказал, что в Беларуси следует создавать нормальные дороги, причем не только автомобильные, но и железнодорожные. А также улучшать прочее сообщение. Здесь же Лукашенко высказался о разработке струнного транспорта, в том числе с внимание к мировым примерам.