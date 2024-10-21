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Лукашенко сказал строить скоростные трассы и внедрять струнный транспорт

Лукашенко потребовал развивать сообщение в Беларуси по мировым разработкам.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал развивать сферу транспорта и сообщения в республике, передает телеграм-канал «Пул Первого».

В разговоре с чиновниками Лукашенко заметил, что в Беларуси необходимо задуматься над строительством скоростных и независимых от автомобильных дорог участков.

— Я не думаю, что у нас это времени много займет, или большие деньги, — отметил он.

В частности, президент сказал, что в Беларуси следует создавать нормальные дороги, причем не только автомобильные, но и железнодорожные. А также улучшать прочее сообщение. Здесь же Лукашенко высказался о разработке струнного транспорта, в том числе с внимание к мировым примерам.

— Знаю, что и струнный транспорт разрабатывается. Много разработок в мире уже есть, хорошие примеры. В этом направлении двигаться, — поручил он.

А еще резюмируя, Лукашенко сказал, что в следующей пятилетке в этом плане следует решить вопросы городов-спутников, особенно для Минска.

— Это должна быть отдельная программа. Или подпрограмма в программе «Дороги Беларуси», — прокомментировал президент.

Напомним, 21 октября Лукашенко проводит обещанный серьезный разговор, касающийся всех белорусов.

При этом водители, каменщики и кассиры стали самыми востребованными профессиями в Минске. Еще избыток закройщиков, агрономов, фотографов и бизнес-аналитиков наблюдается в Минске.