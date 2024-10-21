Бывший ТЦ «Летур» заработает в следующем году

Омичи заметили, что на бывшем торговом центре «Летур» (будущем торговом комплексе «Гагарин Молл») начал работать огромный экран. Как рассказал порталу Om1.ru директор УК «Центроград» (управляющей компании ТК «Летур») Михаил Немчинов, сейчас экран работает в тестовом режиме. Полноценно он начнёт функционировать с 1 ноября.
Ранее анонсировалось, что экран будет работать на 360 градусов. Михаил Немчинов рассказал, что пока на ТЦ установлены экраны обычного формата, но в дальнейшем возможно увеличение проекции.
Кроме того, порталу Om1.ru стала известна дата открытия торгового комплекса «Гагарин Молл». По словам Михаила Немчинова, та часть здания, где раньше располагался ресторан «Гранд-Летур», откроется в феврале следующего года.