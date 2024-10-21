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Потенциально опасную молочку обнаружили в Волгограде

На производственной площадке в Волгограде обнаружили молочную продукцию, не прошедшую ветеринарно-санитарную экспертизу.

Как сообщает ИА «Высота 102», нарушения выявили инспекторы Россельхознадзора в ходе мониторинга ФГИС «Меркурий».

— На площадке юридического лица оформлен производственный сертификат на молочный полуфабрикат, где большая часть сырья не была подвергнута ветеринарно-санитарной экспертизе. Таким образом, юридическим лицом нарушены требования Закона РФ № 4979−1 «О ветеринарии» и технического регламента «О безопасности пищевой продукции», ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов. Кроме того, нарушена прослеживаемости пищевой продукции, — сообщили в пресс-службе управления.

Сообщается, что производственный сертификат на продукцию аннулирован.