Потенциально опасную молочку обнаружили в Волгограде

— На площадке юридического лица оформлен производственный сертификат на молочный полуфабрикат, где большая часть сырья не была подвергнута ветеринарно-санитарной экспертизе. Таким образом, юридическим лицом нарушены требования Закона РФ № 4979−1 «О ветеринарии» и технического регламента «О безопасности пищевой продукции», ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов. Кроме того, нарушена прослеживаемости пищевой продукции, — сообщили в пресс-службе управления.