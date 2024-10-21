Нацбанк рассказал, как в Беларуси развивается система мгновенных платежей

Одно из актуальных направлений — создание и дальнейшее развитие системы мгновенных платежей. «А именно создание инфраструктуры для всех участников финансового и банковского сектора для ее использования и внедрения, QR-кодов и NFC-меток для оплаты товаров и услуг. Сейчас пилотный проект у нас реализуется вместе с НКФО “ЕРИП” и ОАО “Белорусский межбанковский расчетный центр” и пилотными банками. Планируем в следующем году это все запустить. Вы видите, как все это активно развивается в России. У нас есть определенная договоренность, что со странами ЕАЭС тоже будем двигаться с точки зрения интеграции систем мгновенных платежей. Мы уже реализовали переводы C2C — они функционируют и внутри страны, и трансгранично.