Нацбанк рассказал, как в Беларуси развивается система мгновенных платежей

Одно из актуальных направлений — создание и дальнейшее развитие системы мгновенных платежей. «А именно создание инфраструктуры для всех участников финансового и банковского сектора для ее использования и внедрения, QR-кодов и NFC-меток для оплаты товаров и услуг. Сейчас пилотный проект у нас реализуется вместе с НКФО “ЕРИП” и ОАО “Белорусский межбанковский расчетный центр” и пилотными банками. Планируем в следующем году это все запустить. Вы видите, как все это активно развивается в России. У нас есть определенная договоренность, что со странами ЕАЭС тоже будем двигаться с точки зрения интеграции систем мгновенных платежей. Мы уже реализовали переводы C2C — они функционируют и внутри страны, и трансгранично.
Мы призываем банки, чтобы они более активно этим занимались, предоставляя разнообразные услуги для своих клиентов, в том числе в части трансграничных платежей — не только карточные переводы, но и переводы через систему мгновенных платежей, которая у нас интегрирована с рядом стран ЕАЭС", — сказал Дмитрий Калечиц.
Следующее направление — развитие платежных инструментов и средств платежа. «Использование мобильных устройств для получения финансовых услуг будет значительно увеличиваться, может быть, станет одним из самых превалирующих способов осуществления платежей. Развитие платежных инструментов и систем инициирования платежей связано с внедрением биометрических технологий. На наш взгляд, инфраструктурная составляющая создана. Ждем, что банки будут более активно двигаться в сторону биоэквайринга. На нашем платежном рынке этот элемент еще недостаточно развит, было бы хорошо, чтобы он появлялся, инфраструктура есть», — отметил заместитель председателя правления Нацбанка.
По его мнению, применение QR-кодов и NFC-меток, платежных мобильных приложений и иных некарточных платежных инструментов будет удобно потребителям и позволит снизить издержки организаций торговли и сервиса на прием платежей. А использование биометрии при онлайн-платежах повысит уровень безопасности плательщиков при их аутентификации.