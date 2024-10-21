В Новосибирской области представили проект регионального бюджета

Динамика собственных доходов бюджета показывает устойчивый рост. Виталий Голубенко назвал 5 базовых принципов которые были заложены в основу при формировании и оценке расходной части областного бюджета — это обеспечение роста заработной платы в бюджетной сфере соразмерно росту МРОТ, продолжение индексации социальных выплат соразмерно индексу потребительских цен, обеспечение нужд в рамках проведения специальной военной операции, завершение объектов с высокой степенью готовности, обеспечение реализации национальных проектов, инфраструктурных проектов и программ. Кроме того, в структуре приоритетных расходов обозначены господдержка отраслей экономики, транспортное обслуживание населения и дорожный фонд, подготовка к отопительному сезону и другие.