В Новосибирской области представили проект регионального бюджета

В правительстве Новосибирской области 21 октября на очередном заседании под председательством губернатора Андрея Травникова рассмотрен проект главного финансового документа региона на очередной трехлетний период: рост собственных доходов бюджета позволит обеспечить выполнение всех социальных обязательств, реализацию новых национальных проектов и программ.
Проект закона Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», а также прогноз консолидированного бюджета Новосибирской области на 2025 год представил заместитель председателя правительства Новосибирской области — министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко.
— Формирование основного финансового документа региона основано на прогнозе макроэкономических показателей, доминирующих тенденциях федеральной повестки и принятых основных направлениях налоговой, бюджетной и долговой политики по нашему региону, — подчеркнул Виталий Голубенко.
Динамика собственных доходов бюджета показывает устойчивый рост. Виталий Голубенко назвал 5 базовых принципов которые были заложены в основу при формировании и оценке расходной части областного бюджета — это обеспечение роста заработной платы в бюджетной сфере соразмерно росту МРОТ, продолжение индексации социальных выплат соразмерно индексу потребительских цен, обеспечение нужд в рамках проведения специальной военной операции, завершение объектов с высокой степенью готовности, обеспечение реализации национальных проектов, инфраструктурных проектов и программ. Кроме того, в структуре приоритетных расходов обозначены господдержка отраслей экономики, транспортное обслуживание населения и дорожный фонд, подготовка к отопительному сезону и другие.
Правительство Новосибирской области одобрило представленный законопроект — окончательные параметры областного бюджета будут утверждены в ходе рассмотрения в Законодательном Собрании региона, куда документ поступит на рассмотрение в ближайшее время.