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Российский рубль вырос в цене, доллар и юань подешевели на торгах 21 октября

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский рубль подорожал на торгах 21 октября, доллар и юань упали в цене. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0057 — его курс составил Br3,2891 за $1.

Курс юаня стал ниже на Br0,0038 и составил Br4,6343 за 10 юаней.

Курс российского рубля повысился на Br0,0129 и составил Br3,4249 за 100 российских рублей.

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