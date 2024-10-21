Российский рубль вырос в цене, доллар и юань подешевели на торгах 21 октября

Доллар подешевел на Br0,0057 — его курс составил Br3,2891 за $1.
Курс юаня стал ниже на Br0,0038 и составил Br4,6343 за 10 юаней.
Курс российского рубля повысился на Br0,0129 и составил Br3,4249 за 100 российских рублей.
21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский рубль подорожал на торгах 21 октября, доллар и юань упали в цене. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0057 — его курс составил Br3,2891 за $1.
Курс юаня стал ниже на Br0,0038 и составил Br4,6343 за 10 юаней.
Курс российского рубля повысился на Br0,0129 и составил Br3,4249 за 100 российских рублей.