Рынок труда Пермского края испытывает острый дефицит поваров и кондитеров

Пермяки все больше отдают предпочтение питанию в точках общепита. Бизнес старается подстраиваться под возросшие аппетиты жителей Пермского края, открывает новые кафе и рестораны, организует розничную продажу продуктов быстрого питания. Все это требует привлечение новых кадров, которых сейчас в Прикамье остро не хватает.
По информации сервиса HeadHunter, за девять месяцев этого года повара, пекари и кондитеры стали одной из самых дефицитных специальностей в Пермском крае. Потребность в них выросла на 35,4%.
«Чаще всего поваров ищут компании из отрасли продуктовой розницы — 53% вакансий), рестораны и организации из отрасли общественного питания — 40%», — пояснили «КП-Пермь» эксперты онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников.
Поварам предлагают зарплаты в среднем от 47 тыс. до 50 тыс. руб.
Работодателям больше всего не хватает поваров со знанием европейской, а также традиционной русской кухонь.