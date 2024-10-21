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Рынок труда Пермского края испытывает острый дефицит поваров и кондитеров

В Прикамье спрос на поваров и кондитеров с начала года вырос на 35%

Источник: Комсомольская правда

Пермяки все больше отдают предпочтение питанию в точках общепита. Бизнес старается подстраиваться под возросшие аппетиты жителей Пермского края, открывает новые кафе и рестораны, организует розничную продажу продуктов быстрого питания. Все это требует привлечение новых кадров, которых сейчас в Прикамье остро не хватает.

По информации сервиса HeadHunter, за девять месяцев этого года повара, пекари и кондитеры стали одной из самых дефицитных специальностей в Пермском крае. Потребность в них выросла на 35,4%.

«Чаще всего поваров ищут компании из отрасли продуктовой розницы — 53% вакансий), рестораны и организации из отрасли общественного питания — 40%», — пояснили «КП-Пермь» эксперты онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников.

Поварам предлагают зарплаты в среднем от 47 тыс. до 50 тыс. руб.

Работодателям больше всего не хватает поваров со знанием европейской, а также традиционной русской кухонь.

занятость